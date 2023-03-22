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НовостиОбщество22 марта 2023 15:02

В белгородской Ивне появится пешеходно-прогулочный мост со смотровой площадкой

На его возведение потратят 17 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН
Специалисты также проведут благоустройство прилегающей к объекту территории.

Специалисты также проведут благоустройство прилегающей к объекту территории.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В феврале 2023 года во время рейтингового голосования жители Ивни определись с концепцией пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой, выбрав один из двух предложенных дизайн-проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Назрела острая необходимость строительства нового моста. После длительного использования деревянные элементы конструкции пришли в негодность, имеются зазоры и неплотности покрытия, настил изношен. Отдельные металлические элементы деформированы, имеется коррозия металла, шелушение окраски, - пояснил глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин.

Будут выполнены работы по сооружению опор, монтажу пролетных сооружений, устройство мостового полотна, смотровой площадки, ограждения, системы электроснабжения, видеонаблюдения. Специалисты также проведут благоустройство прилегающей к объекту территории.