Белгородцам рассказали, как обменять качественные товары, в том числе и предварительно оплаченные

Специалисты отдела защиты прав потребителей ведут прием граждан по понедельникам и средам с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Н.Чумичова, 31 а, каб. 10. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то по Закону о защите прав потребителей гражданин вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Обмен производится в течение 14 дней, не считая дня покупки. Важно, чтобы товар не был в употреблении, имел товарный вид, пломбы, фабричные ярлыки. Нужно сохранить товарный или кассовый чек, другой документ, подтверждающий оплату. Но если такого документа нет, то можно привлечь свидетелей. Если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения, потребитель вправе потребовать возврата денег. На это даются три дня с момента, как вы вернули товар. По соглашению с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. При этом продавец обязан незамедлительно сообщить о поступлении аналогичного товара в продажу.

На этой неделе консультации по защите прав потребителей проходят в крупных ТЦ Белгорода. Кроме того специалисты отдела защиты прав потребителей ведут прием граждан по понедельникам и средам с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Н.Чумичова, 31 а, каб. 10, тел. (4722) 33-52-81. Личный прием проходит ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 13:00. «Горячая линия» отдела (4722) 33-52-39, телефон доверия (4722) 33-52-49.