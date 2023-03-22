В Белгородской области проверяют готовность асфальтобетонных заводов к сезону-2023

В Белгородской области более 30 действующих асфальтобетонных заводов в 14 дорожных организациях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области более 30 действующих асфальтобетонных заводов в 14 дорожных организациях. Проверки АБЗ начались с 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Мы смотрим наличие инертных материалов и органических вяжущих, - отметила заместитель начальника отдела лабораторного контроля Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области Светлана Наволокина. - В лабораториях проверяем нормативную документацию, наличие оборудования, кадров, а также рецептов асфальтобетонных смесей, которые подрядчики будут выпускать. На данный момент завершаем проверки асфальтобетонных заводов. Все они готовы новому сезону. Основная масса уже запущена и сейчас выпускает смеси для ямочного ремонта.

В этом году программой нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт 107 км, всего же за сезон в Белгородской области планируется привести в нормативное состояние около 300 км дорог.