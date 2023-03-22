В 2022-м году в Белгородской области почти на треть уменьшилось число попыток сбыта фальшивых денег

По данным УЭБ и ПК УМВД региона, в 2022-м году на территории Белгородской области зарегистрированы 119 фактов сбыта фальшивых денег. По каждому из них возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ, санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы. При этом по сравнению с 2021-м годом количество преступлений, связанных с незаконным сбытом поддельных денег, уменьшилось на 32%. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются купюры номиналом 5000 рублей. По итогам прошлого года более чем в 50% случаев именно такие подделки и сбывались на территории области.

По словам заместителя начальника отдела УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области подполковника полиции Олега Чурюкина, отличить фальшивую пятитысячную купюру от подлинной несложно. Нужно увеличительное стекло или ультрафиолетовый излучатель. Если таких приспособлений под рукой нет, то необходимо обратить внимание на серийные номера и герб города Хабаровска. При наклоне яркая зеленая полоса у настоящей купюры должны перемещаться вверх-вниз. В связи с тем, что на фальшивки краска наносится с помощью лазерного принтера, на серийных номерах и гербе она может осыпаться. Кроме того, могут быть нечитаемыми буквы и отсутствовать фрагменты цифр.

Второй признак подделки – при изменении угла наклона герба «Банк России», находящегося в левом верхнем углу, цвет не меняется.

Третьим признаком является то, что на обороте денежного билета нанесена защитная нить. В поддельной банкноте она находится не в толще бумаги, а между двумя склеенными листами.

Есть и другие признаки. Например, повышенный рельеф по краям купюры, который определяется на ощупь. При рассматривании в ультрафиолетовом свечении подлинного денежного билета его бумага не светится. Она имеет темные цвет в отличие от поддельной купюры.

Олег Чурюкин отметил, что у фальшивки довольно много признаков. Обратив внимание хотя бы на несколько из них, можно без труда отличить подделку. Он также напомнил, что при обнаружении фальшивой купюры необходимо незамедлительно обратиться в полицию, не передавая ее при этом обратно. Ни в коем случае нельзя расплачиваться подделкой, вносить ее в банкомат и обменивать. Такие действия могут быть квалифицированы как преступление.