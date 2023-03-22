55-летний белгородец хранил в своем дома пистолет-пулемет времен ВОВ

В УМВД России по Белгороду поступила информация о том, что 55-летний местный житель хранит в гараже оружие. В ходе проверки она подтвердилась. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По указанному адресу полицейские обнаружили в одном из шкафов в гараже мужчины пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина со следами коррозии. Исследование показало, что некоторые составляющие оружия отсутствуют. В представленном виде оно не пригодно для производства выстрела. Тем не менее, пистолет-пулемёт времен Великой Отечественной войны содержит основные части огнестрельного боевого оружия, которые могут быть использованы по назначению.

Мужчина объяснил полицейским, что нашел ППШ при проведении раскопок в местах, где проходили сражения. Найденное оружие он решил оставить себе на память. В соответствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные хранение основных частей огнестрельного оружия) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.