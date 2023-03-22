В 2023 году в Белгородской области очистят 51 водоем

Уровень водности в Белгородской области невысокий. Различные водные объекты покрывают около одного процента от общей территории. Всего в регионе насчитывается свыше 480 речек и ручьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Суммарная длина рек составляет 5000 км. Кроме того, в Белгородской области расположено 1100 прудов и четыре водохранилища. Самыми крупными реками являются Псёл, Северский Донец, Ворскла, Ворсклица, Оскол, Валуй, Черная Калитва, Тихая Сосна.

Мероприятия по очистке, которые проводились в Белгородской области в 2022 году, являются беспрецедентными для РФ. Напомним, в прошлом году в регионе очистили 65 объектов.

Всего в расширенный перечень водоёмов, подлежащих очистке на сегодняшний день вошли 740 объектов, предложено восстановить 874 км участков рек и ручьёв, 4620 га прудов и водохранилищ.

Список формируется органами местного самоуправления для проведения общественных обсуждений с населением. При этом жители могут не только выбрать, но и сами предложить объект, который, по их мнению, необходимо очистить в первую очередь.