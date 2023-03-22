Тело мужчины 1970 года рождения достали из белгородского водоема

Накануне, 21 марта, сообщение о происшествии на водоёме в Губкине поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Губкинского городского округа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. В городском пруду в месте, не оборудованном для купания, извлекли тело мужчины 1970 года рождения. Причина и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Инспекторы ГИМС обращаются к жителям области и напоминают, что выход на лёд сейчас строго запрещён. Также сотрудники чрезвычайного ведомства напоминают родителям, что в период таяния льда особой группой риска являются дети. С подрастающим поколением необходимо обязательно проводить профилактические беседы и напоминать об опасности весеннего льда на водоёмах. Не рискуйте своей жизнью понапрасну, не выходите на хрупкий лёд. Если Вам срочно понадобится помощь, следует звонить по телефону вызова экстренных оперативных служб - "112".