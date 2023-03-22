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НовостиЗвезды22 марта 2023 11:12

«Раскинулось море широко»: в Белгороде прошел военно-патриотический фестиваль-конкурс

Мероприятие состоялось в честь празднования Дня моряка-подводника
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Для участия в фестивале, который прошел в белгородском Центре молодёжных инициатив, было подано более 50 заявок из 16 муниципалитетов области. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Юные патриоты выступали в своих возрастных группах – дети до 11 лет и с 12 до 17 лет. В программу конкурса были заявлены следующие номинации на морскую тематику:

сценический номер - песня, танец, стихотворение или проза;

модель надводного корабля, подводной лодки или летательного аппарата морской авиации;

произведение изобразительного или декоративно прикладного искусства.

Так как длительное время конкурс не проводился по ряду причин, включая ограничения, вызванные ковидом, то жюри и его председатель - капитан первого ранга Николай Якубовский приняли решение сделать лауреатами и призёрами конкурса всех участников. Каждый получил дипломы первой, второй и третьей степеней.