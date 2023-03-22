Белгородец похитил у односельчанина телевизор, аккордеон и набор кастрюль

Добычей злоумышленника стали телевизор, аккордеон, тепловая пушка, набор кастрюль, аккумуляторная батарея, зарядка на АКБ и компрессорный насос. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о краже обратился 45-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Он сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил сорванным навесной замок на входной двери. Выяснилось, что из жилища пропало имущество. Кроме того, поврежденным оказался и автомобиль – в нем было разбито стекло и сломано боковое зеркало.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель. По предварительным данным, он проник на территорию чужого дома в поисках ценного имущества. Добычей злоумышленника стали телевизор, аккордеон, тепловая пушка, набор кастрюль, аккумуляторная батарея, зарядка на АКБ и компрессорный насос. Часть похищенного полицейским удалось изъять. В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.