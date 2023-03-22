Белгородский «Салют» одержал волевую победу над клубом из Невинномысска

Проиграв первый тайм (0:1), подопечные Виктора Навоченко более уверенно выиграли второй. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 21 марта, белгородский «Салют» провел четвертый контрольный матч на втором сборе в Кисловодске. После волевой победы над подмосковным «Знаменем Труда» (3:1, разгрома учиненного махачкалинскому «Динамо» (5:1) и ничьей с «Муромом» (1:1) наши парни добились успеха в поединке с клубом «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска. Проиграв первый тайм (0:1), подопечные Виктора Навоченко более уверенно выиграли второй. По разу соперников огорчили Белобаев (69-я, 1:1) и Матвевнин (80-я, 2:1). Итоговый счет – 2:1 в пользу «Салюта».

Состав «Салюта»: Цыгулев, Жилмостных (Вьюнков, 77), Крикуненко (Белобаев, 46), Ивантеев (Сошников, 69), Демченко (Власов, 77), Малахов (Матвевнин, 46 (Букатов, 82), Бояркин (Сухов, 46), Суриков (Бурыкин, 82), Канищев (Дегтярев, 46), Дудайти (Подзолков, 69), Сергеев (Дегтев, 46).

Теперь завтра, 23 марта, белгородцы проведут повторный матч с «Муромом».