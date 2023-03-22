21 марта в Белгородской области пешеходы 70 нарушили ПДД

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 578 нарушений ПДД. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 11 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также один ранее лишенный права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 35 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 70 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 22 водителя. Также составлено 56 административных материалов в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 19 - за выезд на встречную полосу.