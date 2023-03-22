85-летняя белгородка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Аферист сказал пенсионерке, что на лечение пострадавшего необходимо передать деньги, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На днях с заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции обратилась 85-летняя жительница Губкина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Злоумышленник позвонил ей на домашний телефон под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщил, что ее знакомый стал виновником ДТП. Аферист сказал пенсионерке, что на лечение пострадавшего необходимо передать деньги, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Согласившись помочь, пожилая женщина отдала все свои накопления – 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают жителей региона напомнить пожилым родственникам о мошенниках. Расскажите им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Объясните, что если незнакомец сообщил о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.