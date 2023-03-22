Белгородские полицейские раскрыли кражу по дороге на работу

45-летний злоумышленник монтировкой сорвал замок с двери подвала, проник в помещение, откуда похитил счетчик горячей воды. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утром 17 марта двое участковых Андрей Даеров и Владимир Долгих спешили на службу. На проспекте Комсомольский города Старый Оскол полицейские заметили ранее 14 раз привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего местного жителя и его приятеля. В руках мужчин были тяжелые металлические предметы. Полицейские выяснили, что имущество похищено из подвала жилого дома. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 45-летний злоумышленник монтировкой сорвал замок с двери подвала, проник в помещение, откуда похитил счетчик горячей воды и элемент системы водоснабжения – элеватор, принадлежащие управляющей компании. После, встретив приятеля, он попросил его помочь донести похищенное в скупку. Общий ущерб составил более семи тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.