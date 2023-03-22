Свыше 100 белгородцев переселили из аварийного жилья в 2023 году

В 2023 году расселение пройдёт в Белгородском, Вейделевском, Волоконовском, Красногвардейском, Ивнянском и Корочанском районах, а также Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах и городе Белгороде. На эти цели из средств бюджета области и Фонда ЖКХ было выделено более 830 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также отметим, в настоящее время признаны аварийными и не вошли в действующие программы 18 домов. Кроме того, за период 2022 – 2035 годов на территории региона будут признаны аварийными около 48 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, всего за период с 2008 по 2021 годы в нашем регионе расселены свыше 14,5 тысячи человек и 232 тысяч квадратных метров.