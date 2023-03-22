В Белгородской области появилась система управления кладбищами

В январе этого года были завершены работы по оцифровке захоронений на самом крупном кладбище Белгородской области – «Ячнево». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее также были оцифрованы захоронения по кладбищам: «Новосадовый» Белгородского района, «Песчаное» города Белгорода, «ул. Республиканская» поселка Борисовка. Данные о существующих захоронениях с фотоматериалами опубликованы на сайте.

Пользователи портала могут также самостоятельно добавить информацию о захоронении, оставить теплые слова на виртуальной стене памяти, разместить биографию, семейные истории и достижения усопшего для потомков. Подробная инструкция, как это сделать, есть на портале. Если сведения о захоронениях по какой-либо причине отсутствуют, то об этом можно сообщить администраторам сайта, написав письмо на электронную почту: M31Belgorod@yandex.ru.

Кроме того, скоро появится возможность заказать услуги по уходу за местами захоронений и возложению цветов. Особенно это актуально для родных и близких покойного, проживающих в других регионах России. По итогам исполнения каждой услуги заказчику предоставят подробный фотоотчет.