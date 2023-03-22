Дети из приграничных районов Белгородской области отдохнут в Липецкой и Воронежской областях, а также в Санкт-Петербурге

Липецкая область готова уже в июне в первую смену принять 50 наших ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Их разместят в санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей». Это один из крупнейших в ЦФО оздоровительных детских лагерей с почти полувековой историей. Недавно там провели ремонт в корпусах, благоустроили территорию. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

200 наших детей этой весной бесплатно отправятся на отдых в детских центрах «Артек» и «Орленок». Первая смена уже стартовала, продлится она три недели. На такое же время отправятся белгородские школьники в следующем заезде - в конце марта.

Ранее сообщалось, что принять белгородских детей на территории своих субъектов также готовы губернаторы Воронежской области и Санкт-Петербурга.

- Очень благодарен губернаторам этих регионов за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно. Мы ещё направили достаточно большое количество обращений в другие регионы. Надеюсь, тоже получим положительную реакцию, о которой буду рассказывать вам, дорогие друзья, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.