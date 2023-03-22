В Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Форда» пострадали три человека

По предварительным данным, вчера, 21 марта, около 17:30 в районе дома №2 на бульваре Дружбы 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21121», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом Фокус» под управлением 37-летней женщины. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его 20-летняя пассажирка, а также водитель «Форда» получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в массовом ДТП под Белгородом погибла женщина и пострадал ребенок.