Белгородские школьники будут сдавать выпускные экзамены в облегченной форме

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в VK, что Госдума 21 марта приняла решение облегчить сдачу экзаменов и поступление в университеты для некоторых регионов, в число которых также входит и Белгородская область.

Подробностей пока нет, но глава региона обещает после ее появления в краткие сроки предупредить белгородцев.

- Государственная дума приняла решение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации и приема в колледжи и вузы в отдельных регионах. В этот перечень входит и наша Белгородская область. Правительство РФ определено дать перечень этих особенностей. Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором должны определить перечень школ. Надеюсь, что в ближайшее время эти нормативно-правовые акты будут приняты федеральными органами и мы, конечно, сразу доведем их до наших выпускников, - пояснил глава региона.