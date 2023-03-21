Сразу троих «курьеров» удалось задержать белгородским оперативникам

Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Фото: "КП" Архив

Белгородские полицейские задержали трех «курьеров», похищавших деньги у пенсионеров. В совершении преступлений подозреваются жители региона 16-ти, 18-ти и 22-х лет.

По предварительным данным, незаконную подработку они нашли в одном из мессенджеров. Дальше действия по знакомой схеме – «ваш родственник попал в ДТП». Подельники находили и обзванивали жертв под видом родных и лже-сотрудников правоохранительных органов. А на финальном этапе подключались молодые люди, которые должны были забирать деньги у пострадавших и переводить на указанные счета.

Небольшую сумму «курьеры» оставляли себе в счет платы. Иногда за деньгами к потерпевшим приятели приходили по одному, иногда вдвоем.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, жертвами обмана стали четверо жителей областного центра и Белгородского района. Злоумышленники успели забрать у пенсионеров около 600 тысяч рублей и 3000 евро. Один из фигурантов также пытался похитить у 99-летнего жителя поселка Октябрьский 100 тысяч рублей, но мошенника спугнул родственник потерпевшего.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование уголовных дел продолжается. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.