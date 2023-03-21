В Белгороде автоинспекторы помогли упавшему на дороге мужчине

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, в областном центре сотрудники Госавтоинспекции помогли белгородцу на проезжей части. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу и внезапно плохо себя почувствовал и упал. При падении он рассек бровь, открылось кровотечение.

Находясь на маршруте патрулирования, автоинспекторы стали свидетелями происшествия и немедленно поспешили на помощь белгородцу. Инспекторы ДПС посадили мужчину в патрульный автомобиль и до приезда медиков оказали ему первую помощь.

Сейчас жизни и здоровью белгородца ничто не угрожает. Мужчина находится на обследовании в лечебном учреждении.