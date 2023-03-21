Белгородцы подали 630 заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов

Белгородская область также в лидерах и по количеству заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На второй конкурс Фонда президентских грантов поступило 9896 заявок из 88 регионов России. Почти каждая 15-я - из Белгородской области. Регион вновь стал лидером по количеству поданных инициатив. Чуть меньше идей предложили реализовать Республика Башкортостан (590), Санкт-Петербург (445), Волгоградская область (395).

- Высокая активность НКО при подаче заявок обусловлена большой работой, которая проводится руководителями администраций районов и городских округов. Губернатором области Вячеславом Гладковым поставлена важная задача по созданию в каждом муниципалитете Ресурсных центров, оказывающих правовую и консультационную поддержку некоммерческому сектору. Наравне с сохранением активности при подаче заявок важно улучшать их качество, готовить актуальные и социально значимые для Белгородской области проекты, - отметила заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Наталья Адаева.

Большая часть проектов белгородских НКО имеет социальную направленность: обслуживание, поддержка и защита граждан – 78; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства - 73; охрана здоровья - 149.

Почти каждая 15-я заявка на конкурс - из Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Примечательно, что Белгородская область в лидерах и по количеству заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Творческие команды нашего региона предложили 532 проекта.

- Это очень серьезная цифра. С самого первого конкурса Белгородская область уверенно входит в десятку лидеров и в текущей непростой ситуации только укрепляет свои позиции. За этой цифрой многое: и сила, и дух, и оптимизм, и вера в себя, и понимание, что культура - это про реальную жизнь людей, про их настроение и уверенность в завтрашнем дне. Белгород, так держать! Вы достойный пример для всей страны! - отметил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Итоги по обоим конкурсам станут известны в течение двух месяцев.