Олег Полухин покидает пост ректора БелГУ, но продолжит работу в университете

Олег Полухин. Фото: @bsuedu

Сегодня, 21 марта, Олег Полухин занимает должность ректора БелГУ последний рабочий день. Эта информация появилась в Telegram-канале вуза «Пегасий». Навсегда прощаться со стенами учебного заведения Полухин не будет, он будет преподавать и вести научную деятельность в сфере развития гражданского общества.

В среду, 22 марта, должны представить нового ректора университета. Предварительно, должность может занять Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам. В Белгородской области она работает с конца 2022 года. До переезда Карловская была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета.

В своем блоге на сайте БелГУ Олег Полухин прокомментировал уход с поста ректора.

- Знаю, что «всё имеет своё начало и всё имеет свой конец». Часто, особенно в последнее «фестивальное» время, задумывался о том, что надо будет сказать людям, оставляя свой пост. Через голову прошли тысячи слов, а в осадке осталось два: спасибо и простите. Почти 150 лет в истории страны - это наш Университет, и я счастлив и горд, что и я его малая частица, - написал Олег Николаевич.