В Белгороде 22 марта пройдут дожди и потеплеет до +12 градусов

Местами в регионе пройдут небольшие дожди. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 22 марта, на территории Белгородской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами в регионе пройдут небольшие дожди. Ночью местами опустится туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 7-12 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется от10 до 12 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что необходимо соблюдать меры безопасности: позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья, не перегружайте электросеть мощными бытовыми приборами и не оставляйте их надолго включенными. Не оставляйте без присмотра детей и не позволяйте им играть со спичками и другими пожароопасными предметами.

Поскольку на территории региона установлен пожароопасный сезон, помните, сжигать траву и мусор на приусадебных участках и вблизи лесных массивов – запрещено!