В массовом ДТП под Белгородом погибла женщина и пострадал ребенок

11-летнего пассажира легковушки доставили в медицинское учреждение с травмами. Фото: "КП" Архив

Сегодня около полудня в Яковлевском городском округе произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, на 113-м километре автодороги «Северный подход к городу Белгороду» 55-летний водитель, управляя автомобилем «Джак», не выбрал необходимый боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» под управлением 33-летнего водителя, который в результате выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилями «Пежо 206» под управлением 39-летней женщины и «ГАЗ» под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, водитель автомобиля «Пежо» скончалась от полученных травм. Ее 11-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение с травмами.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.