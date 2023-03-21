Предприниматели белгородского приграничья могут рассчитывать на отсрочку налоговых платежей

Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал, кто из предпринимателей региона может рассчитывать на поддержку со стороны правительства. Речь идет о продлении сроков оплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Такая мера поддержки закреплена в Постановлении Правительства Белгородской области от 6 марта 2023 года № 125-пп.

- В первую очередь, это предприниматели Белгородской области, которым был нанесен ущерб в результате обстрелов со стороны Украины. Вторая группа предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории девяти приграничных муниципалитетов. Основной вид их деятельности – работа в сфере потребительского рынка (торговля, гостиничные услуги, общепит, сфера услуг). В случае, если на этих предприятиях за прошедший год выручка упала более чем на 30%, - уточнил Гладский.

Эти предприятия имеют право в срок до одного года на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов (за исключением НДС). Дальше эти же предприниматели будут иметь право на получение рассрочки по оплате сформированной задолженности в размере 1/12 части от общего объема задолженности. То есть еще в течение года. Предприниматель должен подать заявление в муниципалитет, на территории которого он осуществляет деятельность с соответствующим пакетом документов. Муниципалитет передает информацию в Минэкономразвития региона, все проверяется с ФНС. Далее издается приказ о выделении мер поддержки всем обратившимся предпринимателям.