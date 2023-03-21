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НовостиОбщество21 марта 2023 12:45

Предприниматели белгородского приграничья могут рассчитывать на отсрочку налоговых платежей

Об этом рассказал заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал, кто из предпринимателей региона может рассчитывать на поддержку со стороны правительства. Речь идет о продлении сроков оплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Такая мера поддержки закреплена в Постановлении Правительства Белгородской области от 6 марта 2023 года № 125-пп.

- В первую очередь, это предприниматели Белгородской области, которым был нанесен ущерб в результате обстрелов со стороны Украины. Вторая группа предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории девяти приграничных муниципалитетов. Основной вид их деятельности – работа в сфере потребительского рынка (торговля, гостиничные услуги, общепит, сфера услуг). В случае, если на этих предприятиях за прошедший год выручка упала более чем на 30%, - уточнил Гладский.

Эти предприятия имеют право в срок до одного года на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов (за исключением НДС). Дальше эти же предприниматели будут иметь право на получение рассрочки по оплате сформированной задолженности в размере 1/12 части от общего объема задолженности. То есть еще в течение года. Предприниматель должен подать заявление в муниципалитет, на территории которого он осуществляет деятельность с соответствующим пакетом документов. Муниципалитет передает информацию в Минэкономразвития региона, все проверяется с ФНС. Далее издается приказ о выделении мер поддержки всем обратившимся предпринимателям.