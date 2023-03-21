Белгородцы могу сказать приложение с картой укрытий

фото: @belregion_ru

Жителям областного центра стала доступна интерактивная карта укрытий. На ней можно построить маршрут до ближайшего убежища.

Сервис разработан на базе приложения «Народная экспертиза». Его можно скачать в Google Play. Доступ к приложению для пользователей IOS пока находится в разработке.

В приложении белгородцы могут составить оптимальный маршрут до выбранного укрытия с помощью платформ Яндекс.Карты, Uber Russia, Яндекс Go и Google Maps. Чтобы найти убежище рядом, нужно дать приложению доступ к своему местоположению.

В общей сложности на карте убежищ указано около 800 объектов: многоквартирных домов, образовательных учреждений, хозяйственных субъектов, где можно переждать опасность в случае ЧП. Карта будет обновляться.