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НовостиОбщество21 марта 2023 12:09

Белгородцы могу сказать приложение с картой укрытий

На карте убежищ указано порядка 800 объектов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @belregion_ru

фото: @belregion_ru

Жителям областного центра стала доступна интерактивная карта укрытий. На ней можно построить маршрут до ближайшего убежища.

Сервис разработан на базе приложения «Народная экспертиза». Его можно скачать в Google Play. Доступ к приложению для пользователей IOS пока находится в разработке.

В приложении белгородцы могут составить оптимальный маршрут до выбранного укрытия с помощью платформ Яндекс.Карты, Uber Russia, Яндекс Go и Google Maps. Чтобы найти убежище рядом, нужно дать приложению доступ к своему местоположению.

В общей сложности на карте убежищ указано около 800 объектов: многоквартирных домов, образовательных учреждений, хозяйственных субъектов, где можно переждать опасность в случае ЧП. Карта будет обновляться.