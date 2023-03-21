Белгородские спасатели вытащили тело мужчины из водоема

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 21 марта, на телефон службы спасения поступила информация о ЧП в пруду в Губкине. Дежурный караул пожарно-спасательной части №8 на месте происшествия, не оборудованном для купания, извлек из водоема тело мужчины. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев соблюдать правила безопасного нахождения на водных объектах региона в весенний период. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.

В случае происшествия звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99