Энергетики держат на контроле непредсказуемые последствия весенних паводков

Сейчас территориями с высокой степенью паводковой активности являются Калужская, Кировская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Энергетики провели масштабную подготовку, в рамках которой реализован комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы электрооборудования во время паводка. Во всех филиалах энергокомпании проведены осмотры переходов высоковольтных линий через реки с проверкой состояния фундаментов опор и защиты от ледохода. Проверена исправность плавсредств, стационарных и передвижных насосов, а также другой спецтехники. С оперативно-ремонтным персоналом проведены дополнительные инструктажи о порядке действий в зонах затопления.

Сейчас территориями с высокой степенью паводковой активности являются Калужская, Кировская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Для получения оперативной информации о погоде, интенсивности таяния снега и риске наводнения, налажено эффективное взаимодействие с терорганами Росгидромета и МЧС России, а также региональными и муниципальными органами власти. Паводковая комиссия филиалов осуществляет постоянный мониторинг объектов, находящихся в зонах повышенного риска.

- Мы круглосуточно контролируем ситуацию с паводковой активностью на всей территории присутствия компании. Наработанный опыт и системный подход к подготовке позволит нам обеспечить безаварийную работу электросетевого комплекса и бесперебойное энергоснабжение потребителей даже в сложных условиях половодья, – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.