Белгородец из-за старой обиды поджег автомобиль приятеля

Полиция установила личность подозреваемого, его задержали по горячим следам. Фото: "КП" Архив

Ранним утром 17 марта в полицию поступило сообщение о возгорании в одном из сел Ивнянского района. Во дворе дома горел автомобиль «Ауди». Пожарные и следственно-оперативная группа выехали на место происшествия. Огонь полностью повредил машину и стену дома.

Оказалось, причиной пожара стал поджог. Полиция установила личность подозреваемого, его задержали по горячим следам. Злоумышленник, 33-летний житель поселка Ивня, уже не раз подает в поле зрения правоохранителей. В прошлом он привлекался к уголовной ответственности за поджог и имущественные преступления.

По предварительным данным, в этот раз он таким образом решил отомстить приятелю. Во время распития алкоголя он вспомнил старую обиду и отправился к знакомому. Подозреваемый перелез через забор и поджог салон припаркованной во дворе иномарки, которую владелец оставил незапертой. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

В отношении жителя Ивни возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под домашним арестом.