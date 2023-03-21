Для белгородских школьников урок мужества провели бойцы СОБР «Белогор»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Урок мужества с учащимися «Корочанской школы-интерната» прошел в рамках Всеройссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии». Заместитель командира СОБР «Белогор» полковник полиции Андрей Цапков рассказал школьникам о задачах, стоящих сегодня перед сотрудниками спецназа Росгвардии, требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступление на службу в спецназ, и военных институтах, готовящих специалистов для войск национальной гвардии РФ.

Бойцы СОБРа рассказали ученикам об опасности распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде, особенно с использованием сети Интернет. Также спецназовцы поведали о подвигах росгвардейцев, удостоенных звания Героя России, и показали документальный фильм, посвященный белгородскому спецотряду.

Кроме того, школьники смогли примерить на себя элементы экипировки спецназовцев, а также прокатиться на бронеавтомобилях «Тигр» и «Патруль», стоящих на вооружении ведомства.