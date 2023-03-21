Белгородские «серебряные волонтеры» рассказали, как стать добровольцем

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Серебряные волонтеры Белгородчины» объяснили, как присоединиться к добровольческому движению. Сейчас волонтеры участвуют в сетевом проекте «Важный подросток». Проект реализуется в рамках федеральной программы «Молоды душой» и направлен на профилактическую работу среди подростков при сопровождении «серебряных» волонтеров, с целью изменения их негативного поведения.

Чтобы присоединиться к добровольцам, нужно подать заявку, позвонив по телефону 8 (4722) 33-39-07, написав на электронную почту lena.batrakova.70@mail.ru, заполнить заявку на сайте serebryanye.nko31.ru или же придя в офис по адресу: Белгород, улица Князя Трубецкого № 62, кабинет 411. Либо прийти на личный прием, который проводится ежедневно с 9 до 18 часов.

После регистрации нужно будет пройти базовый курс на портале DOBRO.RU и выбрать направление для дальнейшей работы: обучение или просветительские лекции; уборка и благоустройство территорий; помощь сиротам и людям с ограниченными возможностями или бездомным; посадка деревьев.