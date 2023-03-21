В Белгороде коммунальщики начали весеннюю уборку дорог

Белгородские коммунальщики приводят в порядок дороги после зимы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские коммунальщики начали весеннюю подготовку города. Снег и морозы не только повредили дорожное полотно, но и оставили грязь – после применения пескосоляной смеси забрызганы отбойники и пешеходные ограждения.

Сейчас дорожники проводят чистку проезжей части, тротуаров, парковок, остановок, придорожных конструкций от грязи и мусора. В арсенале рабочих поливомоечные машины, пылесосы, погрузчики.

Все работы проводятся в соответствии с графиком. В областном центре за исполнение отвечает Белгорблагоустройство.

Как рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов, приняты конкретные сроки выполнения работ по уборке города. Уборка прилотковой части дорог от песка – до 10 апреля. Ямочный ремонт: литым асфальтом – до начала апреля, а затем до холодов – струйно-инъекционным методом и плотным асфальтобетоном. Мойка остановок общественного транспорта – апрель-май, бордюров – до 15 апреля. Покраска бордюрного камня – 10-30 апреля (+ 10 июля – 1 августа повторно), турникетов (ограждений) – с 15 апреля до 15 июля. Покос – с 15 апреля до ноября. Восстановление газонов – до 25 апреля.