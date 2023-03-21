В Белгороде полицейские задержали грабителя по горячим следам

Жертвой подозреваемого стала пенсионерка. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде полиция задержала подозреваемого в грабеже 37-летнего местного жителя. Преступление произошло ночью 20 марта. Его жертвой стала 64-летняя пенсионерка.

По предварительным данным, белгородец шел вдоль улицы в магазин. Его внимание привлек частный дом на двух хозяев. Злоумышленник знал, что там проживает одинокая женщина. Подозреваемый забрался в нежилую часть дома, но, не обнаружив ничего ценного, направился к выходу.

Хозяйка услышала шум и решила проверить, что происходит. Открыв дверь нежилой части дома, принадлежащей сестре, пенсионерка увидела перед собой мужчину, лицо которого было закрыто шарфом. Мужчина схватил пенсионерку за плечи и потребовал деньги. Пожилая женщина отдала незнакомцу 30 тысяч рублей, после чего подозреваемый скрылся.

Часть суммы злоумышленник потратил. Оставшиеся 25 тысяч рублей сотрудники полиции успели у него изъять.

По факту грабежа с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.