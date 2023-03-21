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НовостиОбщество21 марта 2023 7:22

В Белгородской области на переселение жителей из аварийного жилья потратят больше 800 миллионов

Уже более 100 белгородцев переехали в новые квартиры
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе реализации программы по переселению белгородцев из аварийного жилья. Так, с начала года более 100 жителей региона получили новую жилплощадь.

В этом году в работе 14 муниципальных образований, в которых порядка двух тысяч человек получат новые квартиры. На это из областного бюджета и бюджета Фонда ЖКХ выделено более 800 миллионов рублей.

- Программа достаточно большая. В этом направлении мы работаем, хотя тоже понимаем, что прирастает жилье аварийное, его становится больше. Это абсолютно естественный процесс. Нам предстоит еще, конечно, много работы, будем стараться, - отметил глава Белгородской области.