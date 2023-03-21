Белгородские энергетики подключили к сетям корочанский Центр социальной помощи «Семья»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородэнерго обеспечило технологическое присоединение к сетям обновленного Центра социальной помощи семье и детям «Семья» в Корочанском районе области. Помощь и поддержку здесь находят семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сейчас идет реконструкция здания, после чего условия пребывания в нем значительно улучшатся.

Для подключения социального учреждения к сетям энергетики построили ЛЭП 0,4 кВ и выделили 120 кВт дополнительной мощности, необходимой для обеспечения работоспособности систем вентиляции, электро- и водоснабжения, благоустроенных помещений и зон отдыха.

Также в январе-феврале энергетики обеспечили дополнительной мощностью Кривцовскую среднюю школу в Яковлевском районе, детскую школу искусств в селе Бессоновка, спортшколу «Спартак» и среднюю школу №6 в Старом Осколе, выполнили освещение пяти детских площадок в селах Ракитянского района.

«Сегодня работа энергетиков направлена на сокращение сроков подключения социально значимых объектов к сетям. Особенно это касается социальных центров, медицинских и образовательных учреждений, построенных в рамках областных и федеральных программ. Мы рассматриваем это как важнейшую социальную функцию и наш вклад в улучшение качества жизни населения Белгородской области», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.