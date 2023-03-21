Взамен разрушенного жилья белгородцам купят 1744 новых квартир и домов

Ежедневно ведется работа по подбору жилья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская область получила средства на закупку 1744 жилых помещений для белгородцев, которые потеряли свои дома. Такое поручение дал Владимир Путин.

На сегодняшний день заявление на новое жилье принято от 381 семьи. Ежедневно ведется работа по подбору жилья. Белгородцы осматривают квартиры в сопровождении представителей администрации.

Компенсацию могут получить граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах региона, где введён режим ЧС. Новое жилье будет соответствовать метражу пострадавшего жилья собственников.

По поручению губернатора Вячеслава Гладкова во всех пострадавших районах области регулярно проходят сходы граждан, где главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями рассказывают о вариантах и механизме переселения

Напомним, что после личной встречи Президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова региону выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений.