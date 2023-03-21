В Белгороде капитально отремонтируют 4-ю поликлинику

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В областном центре капитально отремонтируют поликлинику №4. Об этом в утреннем обращении рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что на состоянии медучреждения от жителей поступает много жалоб. Объект стоял в очереди на ремонт на 2024 год. Однако работы начнутся уже в ближайшее время с привлечением федеральных средств, благодаря решению Владимира Путина.

Специалисты отремонтируют инженерные коммуникации и внутренние помещения, а также заменят лифтовое оборудование.

- В конце года планируем объект сдать. Задача Министерства здравоохранения и министра Андрея Александровича Иконникова - выстроить работу лечебных учреждений города Белгорода таким образом, чтобы ремонт не сказался на ухудшении качества медицинского обслуживания жителей города. И эта работа уже проводится, вся необходимая информация в связи с началом работ данной поликлиники будет доведена в ближайшее время до жителей города, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.