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НовостиОбщество20 марта 2023 15:40

В белгородском селе Засосна по поручению губернатора реконструируют офис семейного врача

Администрация Красногвардейского района разрабатывает проект капремонта постройки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ежедневно офис семейного врача посещает порядка 60 человек.

Ежедневно офис семейного врача посещает порядка 60 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Засосна Красногвардейского района по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова проведут масштабную реконструкцию офиса семейного врача.

Он работает с 2016 года в одних стенах с администрацией сельского поселения. При этом вход в постройку сейчас общий. Местный житель во время прямой линии главы региона 9 марта обратил внимание на необходимость разделения потоков людей.

Медучреждение в Засосне пользуется большой популярностью. Каждый день его посещают до 60 пациентов, а в эпидемический сезон - значительно больше.

На сегодняшний момент администрация Красногвардейского района уже приступила к разработке проекта капитального ремонта всего здания 1947 года постройки. Планируется, что после работ в нем появятся не только дополнительные входы и выходы, но и расширится общая площадь.

К примеру, офис семейного врача может увеличиться почти вдвое и будет занимать весь первый этаж. Помимо этого, в нем появятся новые кабинеты, в том числе педиатрический участок. Также предполагается благоустройство прилегающей территории и формирование доступной среды.

Как только подготовят всю необходимую сметную документацию, проект пройдет защиту в правительстве Белгородской области. После чего он будет претендовать на финансирование из средств регионального бюджета.

Напомним, что на «прямую линию» с Вячеславом Гладковым поступило порядка 1200 вопросов и обращений. Все они находятся на контроле. Те из них, которые не успели обсудить во время эфира, распределены по профильным ведомствам в рабочем порядке.