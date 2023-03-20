В белгородском селе Засосна по поручению губернатора реконструируют офис семейного врача

Ежедневно офис семейного врача посещает порядка 60 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Засосна Красногвардейского района по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова проведут масштабную реконструкцию офиса семейного врача.

Он работает с 2016 года в одних стенах с администрацией сельского поселения. При этом вход в постройку сейчас общий. Местный житель во время прямой линии главы региона 9 марта обратил внимание на необходимость разделения потоков людей.

Медучреждение в Засосне пользуется большой популярностью. Каждый день его посещают до 60 пациентов, а в эпидемический сезон - значительно больше.

На сегодняшний момент администрация Красногвардейского района уже приступила к разработке проекта капитального ремонта всего здания 1947 года постройки. Планируется, что после работ в нем появятся не только дополнительные входы и выходы, но и расширится общая площадь.

К примеру, офис семейного врача может увеличиться почти вдвое и будет занимать весь первый этаж. Помимо этого, в нем появятся новые кабинеты, в том числе педиатрический участок. Также предполагается благоустройство прилегающей территории и формирование доступной среды.

Как только подготовят всю необходимую сметную документацию, проект пройдет защиту в правительстве Белгородской области. После чего он будет претендовать на финансирование из средств регионального бюджета.

Напомним, что на «прямую линию» с Вячеславом Гладковым поступило порядка 1200 вопросов и обращений. Все они находятся на контроле. Те из них, которые не успели обсудить во время эфира, распределены по профильным ведомствам в рабочем порядке.