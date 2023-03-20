119 белгородских школьников планируют досрочно сдать ЕГЭ

Открывают досрочный ЕГЭ география и литература - их сдают один и шесть участников соответственно. Самый массовый экзамен – по русскому языку – состоится 23 марта. Его планируют сдавать 66 человек. 27 марта – ЕГЭ по базовой и профильной математике, здесь заявлено 27 участников. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

30 марта экзамены по биологии сдают 19 человек, по физике – десять и письменной части по иностранным языкам – 12 учеников. 3 апреля – в досрочном этапе ЕГЭ устная часть по иностранному языку.

На экзамены по обществознанию и информатике, запланированных на 6 апреля, зарегистрировалось 22 и десять человек соответственно. Также в «лидерах» предметов по выбору – история и химия. ЕГЭ по этим предметам пройдёт 10 апреля - сдавать его будут 12 и 17 участников. С 12 по 19 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.