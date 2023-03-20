88-летний белгородец перевел аферистам больше миллиона рублей

На днях в УМВД России по Белгороду обратился 88-летний житель областного центра. Пенсионер сообщил, что ему на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мошенник сообщил белгородцу, что с его счета будто бы по доверенности пытаются снять деньги. Аферист убедил пенсионера пойти в отделение банка и перевести на якобы безопасный счет более одного миллиона рублей.

Полицейские призывают жителей Белгородской области ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они ни представились: сотрудниками банка или правоохранительных органов. При поступлении таких звонков прервите разговор. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений.