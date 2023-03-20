21 марта Белгородскую область окутает туман

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем 5-10 градусов тепла. В Белгороде ночью от ноля до +2 градусов, днем 6-8 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой!

Также спасатели советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами и не оставлять их надолго включенными и без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.