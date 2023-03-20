В Белгородской области с 20 марта открыли пожароопасный сезон

В период пожароопасного сезона на территориях государственного лесного фонда установлено дежурство мобильных групп. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В соответствии с приказом врио министра природопользования от 7.03.2023 №107 «О начале пожароопасного сезона 2023 года» директорам Лесопожарного центра, Алексеевского и Валуйского лесхозов необходимо обеспечить готовность лесопожарных станций, противопожарной техники, оборудования и инвентаря. А директорам ОКУ-лесничеств установить дежурство мобильных групп в зависимости от условий погоды и класса пожарной опасности в лесах. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В период пожароопасного сезона на территориях государственного лесного фонда установлено дежурство мобильных групп. В целях раннего предупреждения и недопущения возгораний специалистами лесной отрасли ведётся ежедневный мониторинг пожарной опасности в лесах.

Если вы стали свидетелем возникновения лесных пожаров, незаконных рубок или нарушений лесного законодательства РФ сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу министерства природопользования Белгородской области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 или по бесплатному номеру телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.