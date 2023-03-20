Более 10 тысяч белгородских медработников получили социальные выплаты за январь

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области выплату в рамках соцподдержки за январь текущего года получили 10 289 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В общей сложности на её финансирование направлено порядка 85 млн рублей. А в целом по стране выплаты начислены более 744 тысячам медработников. Её размер, в зависимости от должности и места работы, составляет от 4 до 18,5 тысяч рублей.

Напомним, что о назначении дополнительных выплат медикам в рамках государственной социальной поддержки президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 года. Тогда же Президент России поручил произвести выплату за январь всем медработникам, входящим в число её получателей, до завершения 1 квартала 2023 года.