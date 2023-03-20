Белгородка незаконно зарегистрировала шестерых человек

Участковые во взаимодействии с сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Белгородскому району выяснили, что 25-летняя женщина фиктивно зарегистрировала по месту пребывания шесть человек. В ходе проверки выяснилось, что по адресу, указанному ею при посещении МФЦ, данные граждане РФ не проживали. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В соответствии со ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания) злоумышленнице «светит» лишение свободы на срок до трех лет.