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НовостиОбщество20 марта 2023 8:25

Белгородка незаконно зарегистрировала шестерых человек

Ей грозит до трех лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН

Участковые во взаимодействии с сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Белгородскому району выяснили, что 25-летняя женщина фиктивно зарегистрировала по месту пребывания шесть человек. В ходе проверки выяснилось, что по адресу, указанному ею при посещении МФЦ, данные граждане РФ не проживали. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В соответствии со ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания) злоумышленнице «светит» лишение свободы на срок до трех лет.