За 18 и 19 марта 241 пешеход нарушил ПДД на белгородских дорогах

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1819 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 33 нетрезвых, либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 15 ранее лишенных права управления. Одному автолюбителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 137 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 241 материал. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечен 61 водитель. Также составлено 134 административных материала в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 32 - за выезд на встречную полосу.