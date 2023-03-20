В Белгородской области сожгли станцию водоподготовки

Вчера ночью в селе Серетино Яковлевского округа злоумышленники вскрыли станцию водоподготовки, облили горючим материалом и сожгли. Об этом на своей странице в VK написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Уже третий год мы тратим огромные деньги на то, чтобы в Белгородской области было качественное холодное водоснабжение и водоотведение. Приходят негодяи, прошу прощения за резкие высказывания, которые одним чирканьем спички превращают все усилия просто в пыль.

По словам губернатора, жители села не остались без воды.

- Быстро и оперативно отработал водоканал. Надеюсь, наши оперативные силовые структуры максимально быстро найдут этих людей. И я надеюсь, что злоумышленники после решения суда сядут в тюрьму и получат заслуженное.