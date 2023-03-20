Из Донецка в Белгород доставили раненого мобилизованного

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в VK сообщил, что из Донецка в Белгород доставили одного из наших мобилизованных.

- Человеку требуется срочная операция. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, yачальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев вернулся из очередной командировки в Донецк, где проходят службу 300 белгородских мобилизованных. Им отвезли дополнительное снаряжение: генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование, которое просили военнослужащие.