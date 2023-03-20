Белгородские мобилизованные получили дополнительное снаряжение

Начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев вернулся из очередной командировки в Донецк, где проходят службу 300 наших мобилизованных. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Отвезли дополнительное снаряжение: генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование, которое просили военнослужащие. Отвезли письма и посылки от родных мобилизованных. Ребята также передали свои письма, которые, я уверен, с нетерпением ждут в семьях жёны, матери и дети.