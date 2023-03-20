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НовостиПолитика20 марта 2023 6:17

Белгородские мобилизованные получили дополнительное снаряжение

Им передали генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование
Алексей СЕРГУНИН

Начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев вернулся из очередной командировки в Донецк, где проходят службу 300 наших мобилизованных. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Отвезли дополнительное снаряжение: генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование, которое просили военнослужащие. Отвезли письма и посылки от родных мобилизованных. Ребята также передали свои письма, которые, я уверен, с нетерпением ждут в семьях жёны, матери и дети.