В 2023 году Почетные доноры Белгородской области получат увеличенную ежегодную денежную выплату

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Данное пособие полагается лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». В текущем году его размер составит свыше 16,5 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подать заявление можно в электронной форме через Единый портал государственных услуг или лично, обратившись в региональное министерство социальной защиты населения и труда. В случае если заявление подается законным представителем донора, нужно предоставить доверенность, подтверждающую полномочия указанного лица.

Для получения выплаты необходимо предоставить перечень документов:

- документ, удостоверяющий личность;

- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» утвержденных образцов;

- реквизиты банковского счета – в случае выбора способа получения через кредитную организацию.

Отметим, в 2022 году на территории области ежегодную денежную выплату в размере более 15,7 тысяч рублей получили свыше 11,4 тысяч доноров.