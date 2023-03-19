На остановках белгородской агломерации размещают схемы движения новых маршрутов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Плакаты со схемами чиновники подготовили в ответ на обращения пассажиров. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- На них самая необходимая информация – номер маршрута, время работы, схема движения с автобусными остановками. Мы сделали несколько видов плакатов, в зависимости от количества новых маршрутов, которые проходят через остановку. Надеемся, что белгородцам станет легче ориентироваться, и рассчитываем на увеличение пассажиропотока по новым маршрутам, – пояснил начальник ОГКУ «ОПП Белгородской области Мстислав Боровицкий.

Напомним, что с 1 января в рамках модернизации маршрутной сети Белгородской агломерации были организованы десять новых маршрутов:

№ 40 «Аэропорт – микрорайон «Восточный»;

№ 48 «Аэропорт – улица Архиерейская – бульвар Юности»;

№ 50 «Энергомаш – улица 5 Августа -– улица Есенина»;

№ 53 «Аэропорт – микрорайон «Юго-Западный 2.1/2.4»;

№ 54 «Аэропорт –микрорайон «Юго-Западный 2.5/2.2»;

№ 56 (ночной) «Аэропорт – улица Садовая – Технологический университет – улица Есенина»;

№ 100 «Пгт. Разумное – п. Таврово – п. Дубовое – с. Стрелецкое»;

№ 130 «Железнодорожный вокзал – Инфекционный центр»;

№ 131 «СитиМолл – микрорайон «Майский-80» – п. Майский»;

№ 136 «п. Майский – п. Комсомольский – с. Стрелецкое».

За два месяца новыми маршрутами воспользовались 67 тысяч пассажиров. С расписанием, схемами движения маршрутов и остановками общественного транспорта можно ознакомиться на интерактивной карте.